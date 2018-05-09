Полтавченко присоединился к шествию «Бессмертного полка»



Санкт-Петербург, 9 мая. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко прошел в составе колонны «Бессмертного полка» и пронес портрет погибшего на войне брата дедушки.

Как сообщила пресс-служба губернатора Петербурга, участие в праздничном шествии приняли губернатор Георгий Полтавченко, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Георгий Полтавченко пронес портрет брата дедушки, который погиб в бою под Сталинградом в 1942 году.

«Это важная объединительная акция, которая говорит о том, что связь поколений в нашей стране не нарушена. А наши истоки дают нам силы идти вперед», — отметил губернатор.

Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Петербурга. Колонна проследовала от площади Восстания в сторону Дворцовой площади. Общий маршрут составил 4 км, а колонна растянулась на 2 км по Невскому проспекту. Во главе колонны «Бессмертного полка» проехали ветераны на ретроавтомобилях времен войны.

Сейчас на Дворцовой площади проходит праздничный концерт, в рамках которого петербуржцев и гостей города поздравили Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров.

