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Полтавченко присоединился к шествию «Бессмертного полка»
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    Полтавченко присоединился к шествию «Бессмертного полка»

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    Полтавченко присоединился к шествию «Бессмертного полка»
    Санкт-Петербург, 9 мая. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко прошел в составе колонны «Бессмертного полка» и пронес портрет погибшего на войне брата дедушки.

    Как сообщила пресс-служба губернатора Петербурга, участие в праздничном шествии приняли губернатор Георгий Полтавченко, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Георгий Полтавченко пронес портрет брата дедушки, который погиб в бою под Сталинградом в 1942 году.

    «Это важная объединительная акция, которая говорит о том, что связь поколений в нашей стране не нарушена. А наши истоки дают нам силы идти вперед»,  — отметил губернатор.

    Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Петербурга. Колонна проследовала от площади Восстания в сторону Дворцовой площади. Общий маршрут составил 4 км, а колонна растянулась на 2 км по Невскому проспекту. Во главе колонны «Бессмертного полка» проехали ветераны на ретроавтомобилях времен войны.

    Сейчас на Дворцовой площади проходит праздничный концерт, в рамках которого петербуржцев и гостей города поздравили Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров.
     

    Автор: Софья Куликова
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