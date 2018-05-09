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Игроки «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбище
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    Игроки «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбище

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    Игроки «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбище
    Санкт-Петербург, 9 мая. Футболисты ФК «Зенит» почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале.

    Как сообщила пресс-служба футбольного клуба, команда во главе с президентом клуба Сергеем Фурсенко и главным тренером Роберто Манчини отправилась на Пискаревское кладбище.

    Вместе с тысячами петербуржцев команда проследовала к мемориалу Мать-Родина. Сине-бело-голубые возложили венки и белые гвоздики к памятнику и почтили память павших минутой молчания.

    Посещение Пискаревского кладбища – самого массового братского захоронения жертв блокады и обороны Ленинграда – ежегодная традиция футбольного клуба.

    Ранее стало известно, что матч «Зенит» — «СКА-Хабаровск» на стадионе «Санкт-Петербург» посетит миллионный болельщик сине-бело-голубых. Матч состоится 13 мая.

    Автор: Софья Куликова
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