Игроки «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбище



Санкт-Петербург, 9 мая. Футболисты ФК «Зенит» почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале.

Как сообщила пресс-служба футбольного клуба, команда во главе с президентом клуба Сергеем Фурсенко и главным тренером Роберто Манчини отправилась на Пискаревское кладбище.

Вместе с тысячами петербуржцев команда проследовала к мемориалу Мать-Родина. Сине-бело-голубые возложили венки и белые гвоздики к памятнику и почтили память павших минутой молчания.

Посещение Пискаревского кладбища – самого массового братского захоронения жертв блокады и обороны Ленинграда – ежегодная традиция футбольного клуба.

Ранее стало известно, что матч «Зенит» — «СКА-Хабаровск» на стадионе «Санкт-Петербург» посетит миллионный болельщик сине-бело-голубых. Матч состоится 13 мая.