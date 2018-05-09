Игроки «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбище
Санкт-Петербург, 9 мая. Футболисты ФК «Зенит» почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале.
Как сообщила пресс-служба футбольного клуба, команда во главе с президентом клуба Сергеем Фурсенко и главным тренером Роберто Манчини отправилась на Пискаревское кладбище.
Вместе с тысячами петербуржцев команда проследовала к мемориалу Мать-Родина. Сине-бело-голубые возложили венки и белые гвоздики к памятнику и почтили память павших минутой молчания.
Посещение Пискаревского кладбища – самого массового братского захоронения жертв блокады и обороны Ленинграда – ежегодная традиция футбольного клуба.
Ранее стало известно, что матч «Зенит» — «СКА-Хабаровск» на стадионе «Санкт-Петербург» посетит миллионный болельщик сине-бело-голубых. Матч состоится 13 мая.