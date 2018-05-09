Памятник блокадной кошке появился во дворе Петербурга



Санкт-Петербург, 9 мая. На улице Композиторов открыли памятник блокадной кошке в память о животных, которые спасали блокадный Ленинград от крыс.

Памятник установили жильцы дома №4 на улице Композиторов. Памятник посвящен животным, которые спасали город от крыс, уничтожавших и без того скудные запасы еды.

Идея зародилась на собрании жильцов, когда хозяйка студии художественного литья предложила создать памятник.

Скульптура изображает кошку, сидящую на стуле под теплым светом торшера. У ножен стула табличка: «В память о кошках блокадного Ленинграда».

Кошек, призванных спасать осажденный город доставили из Тюмени. Там в 2008 году появился памятник в честь этих маленьких героев.

