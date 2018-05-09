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Памятник блокадной кошке появился во дворе Петербурга
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    Памятник блокадной кошке появился во дворе Петербурга

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    Памятник блокадной кошке появился во дворе Петербурга
    Санкт-Петербург, 9 мая. На улице Композиторов открыли памятник блокадной кошке в память о животных, которые спасали блокадный Ленинград от крыс.

    Памятник установили жильцы дома №4 на улице Композиторов. Памятник посвящен животным, которые спасали город от крыс, уничтожавших и без того скудные запасы еды.

    Идея зародилась на собрании жильцов, когда хозяйка студии художественного литья предложила создать памятник.

    Скульптура изображает кошку, сидящую на стуле под теплым светом торшера. У ножен стула табличка: «В память о кошках блокадного Ленинграда».

    Кошек, призванных спасать осажденный город доставили из Тюмени. Там в 2008 году появился памятник в честь этих маленьких героев.
     

    Автор: Софья Куликова
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