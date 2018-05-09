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Около миллиона человек прошло в колонне «Бессмертного полка» по Невскому проспекту
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    Около миллиона человек прошло в колонне «Бессмертного полка» по Невскому проспекту

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    Около миллиона человек насчитали в колонне «Бессмертного полка»

    Санкт-Петербург, 9 мая. Около миллиона человек приняли участие в шествие «Бессмертного полка» и колонна все пополняется.

    По данным комитета по законности и порядку, в акции принимают участие около миллиона человек. Колонна «Бессмертного полка» собралась на Староневском проспекте между площадью Александра Невского и площадью Восстания и двинулась в сторону Дворцовой площади. Длина маршрута колонны превышает 4 км.

    Ранее по подсчетам Смольного число участников выросло по сравнению с прошлым годом примерно на четверть. Ожидалось, что в этом году в шествии примут участие миллион человек.

    Автор: Софья Куликова
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