Около миллиона человек прошло в колонне «Бессмертного полка» по Невскому проспекту





Санкт-Петербург, 9 мая. Около миллиона человек приняли участие в шествие «Бессмертного полка» и колонна все пополняется.

По данным комитета по законности и порядку, в акции принимают участие около миллиона человек. Колонна «Бессмертного полка» собралась на Староневском проспекте между площадью Александра Невского и площадью Восстания и двинулась в сторону Дворцовой площади. Длина маршрута колонны превышает 4 км.

Ранее по подсчетам Смольного число участников выросло по сравнению с прошлым годом примерно на четверть. Ожидалось, что в этом году в шествии примут участие миллион человек.