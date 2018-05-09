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По улицам Петербурга прошел «Бессмертный полк»: репортаж ФАН
Новороссия
Более 50 тысяч жителей ЛНР в День Победы встали в строй «Бессмертного полка»
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    По улицам Петербурга прошел «Бессмертный полк»: репортаж ФАН

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    По улицам Петербурга прошел «Бессмертный полк»: репортаж ФАН

    На улицы Петербурга в День Победы вышел «Бессмертный полк». Корреспонденты Федерального агентства новостей сопроводили праздничное шествие от старта на площади Восстания до Дворцовой площади.

    «Давай уже перейдем Невский», — нетерпеливо говорит туристка своему спутнику.

    По улицам Петербурга прошел «Бессмертный полк»: репортаж ФАН

    «Сейчас, они пройдут, и можно будет перейти», — неуверенно отвечает он, глядя на реку людей, в которую превратился проспект.

    По улицам Петербурга прошел «Бессмертный полк»: репортаж ФАН

    «Они» идут уже час, и не иссякает поток портретов, флагов, бескозырок и пилоток, георгиевских лент, человеческих лиц и улыбок под солнцем и холодным петербургским ветром. Читаешь в Интернете разгромные статьи о «Бессмертном полке» про выход с транспорантами «по разнарядке», но вот стоишь сам посередине Невского, а сквозь тебя текут имена героев на плакатах всех мастей.

    По улицам Петербурга прошел «Бессмертный полк»: репортаж ФАН

    Видны «фирменные» портреты из копицентров и фотомастерских, есть приклеенные вручную на лист картона, есть простые черно-белые снимки в нагрудном кармане пиджака, есть скромные рамки без штандарта, просто в руках.

    По улицам Петербурга прошел «Бессмертный полк»: репортаж ФАН

    Весь Невский поет, и если пройтись в колонне минут 20, меняя соседей, то можно быстро освежить репертуар главных военных песен — от незабываемой «Катюши» до ленинградской щемящей «Ладоги», а сюда же и бережно хранимые «Пора в путь-дорогу», «На безымянной высоте», «Темная ночь», «Журавли».

    По улицам Петербурга прошел «Бессмертный полк»: репортаж ФАН

    «Нет в России семьи такой...», и каждому в День Победы есть, кого вспомнить с благодарностью за свою жизнь. Все эти миллионы погибших достойны того, чтобы выйти на парады Победы во всех городах страны, и за них это который год делаем мы. Два миллиона человек ожидаются сегодня на «Бессмертных полках» Санкт-Петербурга и Москвы — и это только ныне живущие, а с каждым еще по нескольку памятных и чтимых имен. Мы не скоро кончимся и не скоро можно будет снова перейти Невский. Сегодня мы бессмертны и почти бесконечны.

    Автор: Евгения Авраменко
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