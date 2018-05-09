Мантуров обозначил сроки помощи петербургским «Силовым машинам» 



Санкт-Петербург, 9 мая. Мантуров сообщил, что «Силовые машины» могут получить господдержку в разработке газотурбинных установок уже в 2018 году.

Как сообщает ТАСС, исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Мантуров не исключил, что поддержка будет оказана уже в этом году. Глава Минпромторга заявил, что разработана программа по импортозамещению и снижению зависимости от иностранных производителей. В настоящее время устанавливаются сроки и мероприятия для обеспечения государственно-частного партнерства.

Также Мантуров предположил, что финансирование начнется уже в этом году.

На данный момент в России нет разработок газовых турбин большой мощности. Над проектом создания таких турбин работают совместно Ростех и Роснано. В начале апреля «Силовые машины» заявили, что готовы разработать собственную технологию газовых турбин. Ранее данный вид энергооборудования поставляла Siemens, тем самым полностью локализовало производство.

Глава «Силовых машин» Алексей Мордашев попросил государство обеспечить поддержку в финансировании проекта.

