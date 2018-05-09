Солист Мариинки Василий Герелло получил награду «За заслуги перед Петербургом»



Санкт-Петербург, 9 мая. Солиста Мариинского театра Василия Герелло наградили знаком «За заслуги перед Петербургом». Солист выступит сегодня на Исаакиевской площади.

Как сообщает пресс-служба Смольного, глава Петербурга Георгий Полтавченко наградил Василия Герелло – солиста Мариинского театра, народного артиста России. Герелло получил почетный знак «За заслуги перед Петербургом».

Сольный концерт Василия Герелло пройдет сегодня на Исаакиевской площади. Начало концерта назначено на 13.00. Сцена разместится со стороны восточного фасада Исаакиевского собора. На концерт приглашены ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Концерт «С Великой Победой!» солиста Мариинского театра Василия Герелло стал уже традицией для Петербурга.

Также концерт состоится на Дворцовой площади Петербурга. В рамках концерта Василий Герелло исполнит легендарную песню «День Победы», которая стала символом этого светлого дня.

