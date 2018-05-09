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Фестиваль «Сакура Мацури» пройдет в Ботаническом саду Петербурга 
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    Фестиваль «Сакура Мацури» пройдет в Ботаническом саду Петербурга 

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    Фестиваль «Сакура Мацури» пройдет в Ботаническом саду Петербурга 
    Санкт-Петербург, 9 мая. На фестивале петербуржцы смогут научится японским играм и языку, а также попробовать экзотический японский чай.

    Ежегодный фестиваль японской культуры пройдет в Ботаническом саду на выходных. Познакомится с японской культурой, поучаствовать в мастер-классах и попробовать японскую кухню можно будет с 11.00 до 17.00 12 и 13 мая.

    Главной достопримечательностью фестиваля станет цветущая сакура, которая как раз распустилась к фестивалю.

    Также 13 мая в 15.00 на территории сада пройдет чайная церемония и шоу боевых искусств. Посетители осмотрят выставку рукоделия, смогут познакомится с японским языком, каллиграфией, а также фотоискусством Японии.

    Единый билет позволит посетить Ботанический музей, оранжереи Тропического маршрута и выставку растений в здании гербария.
     

    Автор: Софья Куликова
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