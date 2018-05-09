«Бессмертный полк» готовится выйти на Невский проспект Петербурга

Санкт-Петербург, 9 мая. В Санкт-Петербурге начинается формирование колонны народного «Бессмертного полка», сообщает корреспондент ФАН.

Традиционно люди собираются на участке от Суворовского проспекта до площади Александра Невского. Многие приехали с семьями, но много и одиноких участников с портретами своих родных, погибших в войне. Впрочем, одному здесь остаться невозможно: «Бессмертный полк» стал одной из невероятно объединяющих акций последних лет, в прошлом году он вывел на улицы Петербурга около 700 тысяч человек. Сегодня количество участников на обе столицы может достигнуть двух миллионов.

Многие петербуржцы тщательно готовятся к шествию — находят военную форму, берут с собой музыкальные инструменты. В предыдущие годы участники жаловались на нехватку музыкальных площадок по ходу движения колонны — люди развлекали себя сами песнями военных лет, но за час шествия по длинному Невскому проспекту репертуар уже заканчивался. В этом году городские власти пообещали более качественно сопроводить «Бессмертный полк» музыкой и атмосферой.

В 15.00 колонна двинется в сторону Дворцовой площади, перед ней в 14.30 проедут ретроавтомобили с ветеранами Великой Отечественной войны. На главной площади участников встретят концертом, праздничная программа продлится до салюта в 22.00 с Петропавловской крепости.