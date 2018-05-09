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«Народный хор Победы» поет у Казанского собора
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    «Народный хор Победы» поет у Казанского собора

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    «Народный хор Победы» поет у Казанского собора
    Санкт-Петербург, 9 мая. Петербуржцы поют любимые военные песни у Казанского собора, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    У Казанского собора проходит искренняя и душевная акция «Народный хор Победы». Хотя, назвать это казенным словом «акция» язык не поворачивается — просто люди собрались вспомнить вместе любимые и знакомые военные песни, которые за 73 года без войны стали частью нашей жизни и памяти. Поют без бумажек и текста — все по памяти.

    Петербург поет «День Победы». Помним ли мы слова? Конечно, помним. И слова, и Победу, и имена солдат, погибших за нее. Через час по Невскому проспекту пройдет Бессмертный полк, и мы покажем эти имена всему миру.

    Автор: Евгения Авраменко
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