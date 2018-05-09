В акватории Невы проходит парад шлюпок

Санкт-Петербург, 9 мая. Курсанты морских вузов проходят в акватории Невы на шлюпках.

Парад в честь подвигов моряков Балтийского флота стал частью всеобщих празднеств Дня Победы. Студенты военных учебных заведений Петербурга вышли в акваторию Невы между Дворцовым и Троицким мостами на шлюпках.

Парад шлюпок организовал Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. В параде приняли участие представители учебно-военного центра Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Военного инженерно-технического университета, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова и молодежных морских клубов.

Студенты возложат цветы на воду в местах, где во время войны стояли подводные лодки, тральщики и торпедные катера, защищавшие Ленинград.

Парад шлюпок проходит в Петербурге уже 13-й раз. Сегодня в акваторию Невы вышли порядка 150 шлюпок.