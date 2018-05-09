Радикального исламиста задержали у Витебского вокзала Петербурга



Санкт-Петербург, 9 мая. Радикального исламиста из Таджикистана задержали в Петербурге. На родине мужчина находится в розыске.

Гражданина Таджикистана задержали на улице Рузовской. По информации МВД Таджикистана 32-летний мужчина является приверженцем радикального течения ислама. На родине он обвиняется в возбуждении национальной, расовой и местнической вражды. В Таджикистане подозреваемый скрылся от следствия.

Полиция Адмиралтейского района задержала мужчину при проверке документов. У него есть временная регистрация в Петербурге.

Сейчас гражданин Таджикистана находится в отделе полиции.

