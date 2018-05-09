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Радикального исламиста задержали у Витебского вокзала Петербурга
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    Радикального исламиста задержали у Витебского вокзала Петербурга

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    Радикального исламиста задержали у Витебского вокзала Петербурга
    Санкт-Петербург, 9 мая. Радикального исламиста из Таджикистана задержали в Петербурге. На родине мужчина находится в розыске.

    Гражданина Таджикистана задержали на улице Рузовской. По информации МВД Таджикистана 32-летний мужчина является приверженцем радикального течения ислама. На родине он обвиняется в возбуждении национальной, расовой и местнической вражды. В Таджикистане подозреваемый скрылся от следствия.

    Полиция Адмиралтейского района задержала мужчину при проверке документов. У него есть временная регистрация в Петербурге.

    Сейчас гражданин Таджикистана находится в отделе полиции.
     

    Автор: Софья Куликова
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