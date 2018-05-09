Мемориальная доска Василию Теркину появится в Петербурге



Санкт-Петербург, 9 мая. Открытие мемориальной доски литературному персонажу состоится 9 мая в штабе ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что на открытии мемориальной доски Василию Теркину будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны и командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

На мемориальной доске изображен портрет Василя Теркина – литературного персонажа газеты «На страже Родины» и одноименной поэмы Александра Твардовского. Изображение героя является знаменитой иллюстрацией Ореста Верейского.

«Надпись на доске гласит: «В этом здании в штабе округа в 1939 г. в газете «На страже Родины» впервые появился литературный персонаж Василий Теркин. Он воплотил в себе образ русского солдата освободителя»», — сообщает пресс-служба ЗВО.