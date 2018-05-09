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Мемориальная доска Василию Теркину появится в Петербурге
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    Мемориальная доска Василию Теркину появится в Петербурге

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    Мемориальная доска Василию Теркину появится в Петербурге
    Санкт-Петербург, 9 мая. Открытие мемориальной доски литературному персонажу состоится 9 мая в штабе ЗВО.

    Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что на открытии мемориальной доски Василию Теркину будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны и командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

    На мемориальной доске изображен портрет Василя Теркина – литературного персонажа газеты «На страже Родины» и одноименной поэмы Александра Твардовского. Изображение героя является знаменитой иллюстрацией Ореста Верейского.

    «Надпись на доске гласит: «В этом здании в штабе округа в 1939 г. в газете «На страже Родины» впервые появился литературный персонаж Василий Теркин. Он воплотил в себе образ русского солдата освободителя»»,  — сообщает пресс-служба ЗВО.

    Мемориальная доска будет открыта в штабе ЗВО 9 мая.
     

    Автор: Софья Куликова
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