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В честь Дня Победы в Петербурге зажгли Ростральные колонны
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    В честь Дня Победы в Петербурге зажгли Ростральные колонны

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    В честь Дня Победы в Петербурге зажгли Ростральные колонны

    Санкт-Петербург, 9 мая. На стрелке Васильевского острова в честь Дня Победы зажгли Ростральные колонны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В Петербурге в День Победы зажгли Ростральные колонны. Один из главных символов города находится на стрелке Васильевского острова. Огни можно увидеть с 9 до 12 и с 17 до 23 часов.

    Факелы горят несколько раз в году: в дни всероссийских и городских праздников. Впервые огонь на Ростральный колоннах зажгли в 1957 году. Накануне сотрудники «ПетербургГаз» проверили состояние оборудования в колоннах и пришли к выводу, что оно полностью исправно. Зажжение факелов посвятили 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Ранее стало известно, что ретропоезд доставит ветеранов к станции «Ладожское озеро».

    Автор: Оксана Стяжкина
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