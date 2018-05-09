В честь Дня Победы в Петербурге зажгли Ростральные колонны

Санкт-Петербург, 9 мая. На стрелке Васильевского острова в честь Дня Победы зажгли Ростральные колонны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Петербурге в День Победы зажгли Ростральные колонны. Один из главных символов города находится на стрелке Васильевского острова. Огни можно увидеть с 9 до 12 и с 17 до 23 часов.

Факелы горят несколько раз в году: в дни всероссийских и городских праздников. Впервые огонь на Ростральный колоннах зажгли в 1957 году. Накануне сотрудники «ПетербургГаз» проверили состояние оборудования в колоннах и пришли к выводу, что оно полностью исправно. Зажжение факелов посвятили 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, что ретропоезд доставит ветеранов к станции «Ладожское озеро».