Летчики провели в небе более 500 часов при подготовке к параду Победы в Петербурге



Санкт-Петербург, 9 мая. Репетируя парад Победы, летчики провели в небе около 500 часов.

Как сообщает министерство обороны России, летчики западного военного округа совершили 30 вылетов общей продолжительностью более 500 часов. Тренировки проходили на пяти аэродромах в четырех регионах России: Ленинградской, Тверской, Смоленской областях и Республике Карелия.

«Полеты экипажей армейской авиации проходили на высоте 200 метров и скорости 200 км/ч, для экипажей оперативно-тактической авиации высота — от 300 до 500 метров, а скорость 500 км/ч соответственно», — сообщила пресс-служба ЗВО.

В параде Победы примут участие 38 летательных аппаратов: вертолеты Ми-26, Ми-8МТВ, Ми-35 и Ка-52, военно-транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые фронтовые истребители МиГ-29СМТ, истребители Су-27СМ и МиГ-31БМ, истребители Су-35С, тактические истребители-бомбардировщики Су-34.

