Шлиссельбургский проспект затопило кипятком в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 мая. Шлиссельбургский проспект в районе дома №18 затопило кипятком.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на Шлиссельбургском проспекте около дома №18 прорвало трубу. Дорога стала быстро покрываться горячей водой, а вверх подниматься клубы пара.

К 23.00 8 мая уровень поднялся настолько, что по проспекту нельзя было проехать на автомобиле.

Зону разлива оцепили, а по громкой связи предупреждали прохожих, чтобы они не подходили слишком близко.

Шлиссельбургский проспект перекрывали от дома №19 до дома №22.

Похожая авария произошла 29 апреля на Шлиссельбургском проспекте, тогда из под земли бил фонтан кипятка. А 5 мая кипятком затопило проспект Энергетиков.