Меню
Общество
Шлиссельбургский проспект затопило кипятком в Петербурге
Политика
Финляндия, США и Швеция договорились развивать военное сотрудничество
Следующая новость
Загрузка...

    Шлиссельбургский проспект затопило кипятком в Петербурге

    53

    Шлиссельбургский проспект затопило кипятком в Петербурге

    Санкт-Петербург, 9 мая. Шлиссельбургский проспект в районе дома №18 затопило кипятком.

    Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на Шлиссельбургском проспекте около дома №18 прорвало трубу. Дорога стала быстро покрываться горячей водой, а вверх подниматься клубы пара.

    К 23.00 8 мая уровень поднялся настолько, что по проспекту нельзя было проехать на автомобиле.

    Зону разлива оцепили, а по громкой связи предупреждали прохожих, чтобы они не подходили слишком близко.

    Шлиссельбургский проспект перекрывали от дома №19 до дома №22.

    Похожая авария произошла 29 апреля на Шлиссельбургском проспекте, тогда из под земли бил фонтан кипятка. А 5 мая кипятком затопило проспект Энергетиков.

     

     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.