Парад Победы начался на Дворцовой площади в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 мая. Город-герой Ленинград вместе с другими городами России сегодня отмечает 9 мая День Победы. В честь 73-й годовщины разгрома фашистских войск внуки и правнуки победителей вышли на Дворцовую площадь Санкт-Петербурга, чтобы поблагодарить ветеранов за отчаянную борьбу с врагом, а свой непокоренный город — за мужество.

Торжественный парад начинается с аккордов «Священной войны», которая в 1941 году поднимала в бой советских солдат и минуты молчания в память о тех, кто не отступил с родной земли.

9 мая 1945 года солдаты Ленинградского фронта прошли по улицам города на Дворцовую площадь, чтобы вместе со всем Ленинградом отпраздновать доставшуюся тяжелой ценой Победу. 73 года спустя петербуржцы в этот день вновь пришли на главную площадь города, чтобы убедиться в том, что и сегодня страну есть, кому защитить.

По брусчатке Дворцовой площади маршируют курсанты вузов Минобороны России, МЧС РФ, МВД РФ, воспитанники «Юнармии» и войска Национальной гвардии России, студенты учебного военного центра Госуниверситета аэрокосмического приборостроения.

Здесь ждут как «дедушек Победы» — танки Т-34–76 и Т-34–85 со знаменами — так и их военных потомков. Танк «Кантемировец», один из Т-34, который выехал сегодня на Дворцовую, штурмовал Берлин, а после красовался на победном шествии 1945 года на Красной площади. Он заслуженно открывает шествие колонны боевой техники. В петербургском торжественном Параде Победы также принимают участие бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр» и «Рысь», бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы С-400.

С особым нетерпением на Дворцовой площади ждут пролета боевой авиации: в эффектной близости от ангела на Александровской колонне летят вертолеты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолеты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолеты Ту-134, Ан-12. Опытные лётчики выдерживают высоту от 200 до 600 м.

В эти же минуты главный парад Победы проходит в столице России. В Москве парад принимает министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу, а минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне объявляет Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин. В параде на Красной площади участвуют 13 тысяч солдат и офицеров ВС России, в Петербурге — около 4,5 тысяч.

После завершения парада Дворцовая площадь будет готова принять следующее праздничное мероприятие этого дня — торжественный приезд ветеранов, а также прибытие колонны Бессмертного полка и концерт в честь Дня Победы. К 22 часам с другой стороны от Зимнего дворца, с Дворцовой набережной, можно будет увидеть праздничный салют.