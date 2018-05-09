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Набережную у стадиона «Петровский» отремонтируют за три млрд рублей
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    Набережную у стадиона «Петровский» отремонтируют за три млрд рублей

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    Набережную у стадиона «Петровский» отремонтируют за три млрд рублей
    Санкт-Петербург, 9 мая. Капитальный ремонт набережной Малой Невки у стадиона «Петровский» запланирован на 2019 год.

    Как сообщает пресс-служба Смольного, в ходе совещания у вице-губернатора Игоря Албина обсудили вопрос восстановления набережной реки Малой Невки в районе стадиона «Петровский».

    В соответствии с соглашением, разработку проектной документации на капитальный ремонт ведет ГУП «Ленгипроинжпроект». Проектные работы завершатся уже к концу 2018 года.

    Согласно проекту, ремонт предполагает два этапа: на первом этапе отремонтируют набережную Петровского парка, а на втором этапе – набережную Малой Невки. По предварительной оценке, стоимость капремонта составит 2,8 млрд рублей.

    Ремонтные работы будут проходить на территории Большого Петровского парка, который является объектом культурного наследия. Проектные работы одобрил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
     

    Автор: Софья Куликова
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