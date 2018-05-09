Академическую капеллу Петербурга отреставрируют за 39 млн рублей



Санкт-Петербург, 9 мая. Фасады во дворах петербургской капеллы ждут реставраторов.

Как сообщает сайт госзакупок, заявки на реставрацию пяти флигелей академической капеллы принимаются до 25 мая. Максимальная цена контракта составляет 39 млн рублей, торги между подрядчиками могут снизить цену. Однако падение цены более чем на 25% маловероятно, иначе контракт становится нерентабельным.

Проект реставрации уже подготовлен СГ «Универсалстрой». Согласно проекту, реставрационные работы включают в себя обновление штукатурки, устранение грибка на кирпиче, восстановление лепного декора, а также оконных переплетов и дверей.

Помимо реставрации фасадов, подрядчик приведет в порядок фонари и заменит фигурные элементы старых водосточных труб.