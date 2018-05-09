

Санкт-Петербург, 9 мая. Станция метро «Новокрестовская» будет закрыта первые 30 минут после окончания матча.

Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга, станция метро «Новокрестовская» будет закрыта на вход первые 30 минут после окончания матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск», который пройдет 13 мая на стадионе «Санкт-Петербург». Данные меры направлены на предотвращение давки сразу после окончания матча.

«Не рекомендуется использование личного транспорта для проезда на территорию Крестовского острова. Въезд на Крестовский проспект и Южную дорогу будет ограничен. Запланирована работа по тестированию транспортных КПП на Лазаревском, Большом Крестовском и Большом Петровском мостах», — сообщает пресс-служба.

Личный транспорт на парковках вблизи стадиона будет эвакуирован.

Также болельщики смогут воспользоваться шаттлами, курсирующими между стадионом и станциями «Петроградская», «Выборгская», «Площадь Восстания», «Чкаловская» и аэропортом Пулково.

Тестовый матч на стадионе состоится 13 мая в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

Ранее сообщалось, что болельщики смогут бесплатно уехать со станции «Новокрестовская» после матча.