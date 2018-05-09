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«Новокрестовскую» закроют сразу после матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск»
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    «Новокрестовскую» закроют сразу после матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск»

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    «Новокрестовскую» закроют сразу после матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск»
    Санкт-Петербург, 9 мая. Станция метро «Новокрестовская» будет закрыта первые 30 минут после окончания матча.

    Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга, станция метро «Новокрестовская» будет закрыта на вход первые 30 минут после окончания матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск», который пройдет 13 мая на стадионе «Санкт-Петербург». Данные меры направлены на предотвращение давки сразу после окончания матча.

    «Не рекомендуется использование личного транспорта для проезда на территорию Крестовского острова. Въезд на Крестовский проспект и Южную дорогу будет ограничен. Запланирована работа по тестированию транспортных КПП на Лазаревском, Большом Крестовском и Большом Петровском мостах», — сообщает пресс-служба.

    Личный транспорт на парковках вблизи стадиона будет эвакуирован.

    Также болельщики смогут воспользоваться шаттлами, курсирующими между стадионом и станциями «Петроградская», «Выборгская», «Площадь Восстания», «Чкаловская» и аэропортом Пулково.

    Тестовый матч на стадионе состоится 13 мая в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

    Ранее сообщалось, что болельщики смогут бесплатно уехать со станции «Новокрестовская» после матча.

    Автор: Софья Куликова
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