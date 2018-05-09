Меню
Общество
В Петербурге скончался поэт и бард Альфред Тальковский
Политика
Финляндия, США и Швеция договорились развивать военное сотрудничество
Следующая новость
Загрузка...

    В Петербурге скончался поэт и бард Альфред Тальковский

    58

    В Петербурге скончался поэт и бард Альфред Тальковский

    Санкт-Петербург, 9 мая. Заслуженный артист России ушел из жизни в возрасте 82 лет.

    Трагическую новость о кончине поэта и барда сообщила пресс-служба ГБУК «Петербург-Концерт».

    «Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны. Его творчество, неповторимое и пронзительное, сочетало в себе музыку, поэзию, художественное слово и драматическое искусство», — сообщила пресс-служба.

    Творчество барда и поэта привлекало публику своей пронзительностью, сочетанием музыки, художественного слова и драматического искусства.

    Альфред Талькосвкий больше сорока лет трудился в стенах «Петербург – Концерта». Партнерами по сцене Тальковского были Булат Окуджава, Эдуард Хиль, Юрий Кукин, Александр Городницкий.

    О дате и месте прощания объявят позднее.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.