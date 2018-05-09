В Петербурге скончался поэт и бард Альфред Тальковский

Санкт-Петербург, 9 мая. Заслуженный артист России ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Трагическую новость о кончине поэта и барда сообщила пресс-служба ГБУК «Петербург-Концерт».

«Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны. Его творчество, неповторимое и пронзительное, сочетало в себе музыку, поэзию, художественное слово и драматическое искусство», — сообщила пресс-служба.

Творчество барда и поэта привлекало публику своей пронзительностью, сочетанием музыки, художественного слова и драматического искусства.

Альфред Талькосвкий больше сорока лет трудился в стенах «Петербург – Концерта». Партнерами по сцене Тальковского были Булат Окуджава, Эдуард Хиль, Юрий Кукин, Александр Городницкий.

О дате и месте прощания объявят позднее.