Ретропоезд доставит ветеранов к Ладоге в День Победы



Санкт-Петербург, 9 мая. На торжественное мероприятие на станции «Ладожское озеро» ветеранов отвезет ретропоезд.

Как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги, петербургские ветераны смогут отправиться на ретропоезде на станцию «Ладожсое озеро», где в военные годы начиналась Дорога жизни.

В честь героизма, проявленного сотрудниками железной дороги в дни блокады Ленинграда, на станции «Ладожское озеро» пройдет торжественный митинг и возложение цветов к паровозу-памятнику Эш-4375 «Комсомолец».

«Самые почетные гости праздника – ветераны – прибудут на станцию в ретросоставе», — сообщили в пресс-службе железной дороги.

Также состоится экскурсия по музею «Дорога жизни» и будет организована военно-полевая кухня.

Напомним, что единственная дорога, которая связывала блокадный Ленинград со страной с 1941 года по 1943 год проходила через Ладожское озеро. По Дороге жизни в осажденный город доставляли продукты питания и эвакуировали петербуржцев.

