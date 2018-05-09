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Ретропоезд доставит ветеранов к Ладоге в День Победы
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    Ретропоезд доставит ветеранов к Ладоге в День Победы

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    Ретропоезд доставит ветеранов к Ладоге в День Победы
    Санкт-Петербург, 9 мая. На торжественное мероприятие на станции «Ладожское озеро» ветеранов отвезет ретропоезд.

    Как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги, петербургские ветераны смогут отправиться на ретропоезде на станцию «Ладожсое озеро», где в военные годы начиналась Дорога жизни.

    В честь героизма, проявленного сотрудниками железной дороги в дни блокады Ленинграда, на станции «Ладожское озеро» пройдет торжественный митинг и возложение цветов к паровозу-памятнику Эш-4375 «Комсомолец».

    «Самые почетные гости праздника – ветераны – прибудут на станцию в ретросоставе», — сообщили в пресс-службе железной дороги.

    Также состоится экскурсия по музею «Дорога жизни» и будет организована военно-полевая кухня.

    Напомним, что единственная дорога, которая связывала блокадный Ленинград со страной с 1941 года по 1943 год проходила через Ладожское озеро. По Дороге жизни в осажденный город доставляли продукты питания и эвакуировали петербуржцев.
     

    Автор: Софья Куликова
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