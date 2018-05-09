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Чиновники Смольного отчитываются о доходах за 2017 год
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    Чиновники Смольного отчитываются о доходах за 2017 год

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    Чиновники Смольного отчитываются о доходах за 2017 год
    Санкт-Петербург, 9 мая. Комитеты Смольного начали публиковать отчеты о доходах за 2017 год.

    Комитеты Смольного начали отчитываться о доходах за 2017 год. На текущий момент информацию о доходах предоставили три комитета – комитет государственного финансового контроля, комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, а также по комитет информатизации и связи.

    Согласно данным сайта администрации Петербурга, самую большую сумму в своей декларации указал начальник отдела рассмотрения жалоб и внеплановых проверок в сфере закупок комитета финансового контроля Александр Гомонов. Его заработок составил 6,6 млн рублей. 

    Однако глава того же комитета государственного финансового контроля Александр Жуков заработал меньше своего подчиненного, в декларации указано 4 млн рублей.

    Из председателей самым богатым оказался ответственный за миграционную политику Олег Махно. Он задекларировал 4,6 млн рублей, дом, участок и квартиру. 

    Глава комитета по информатизации и связи Денис Чамара заработал 2 млн рублей также, как и в 2016 году.


     

    Автор: Софья Куликова
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