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Праздничный концерт для ветеранов прошел в петербургском БКЗ
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    Праздничный концерт для ветеранов прошел в петербургском БКЗ

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    Праздничный концерт для ветеранов прошел в петербургском БКЗ

    Санкт-Петербург, 8 мая. В БКЗ «Октябрьский» поздравили ветеранов и блокадников с 73 годовщиной Победы.

    В БКЗ «Октябрьский» прошел праздничный концерт для ветеранов и блокадников. Слова благодарности со сцены БКЗ произнесли губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов.

    Еще одно мероприятие состоялось сегодня на Елагином острове. Ветераны танцевали под музыку военных лет, делились воспоминаниями и пели военные песни.

    Концерт и угощение для ветеранов и блокадников организовало узбекское землячество «Туран» и администрация Петроградского района.

    Автор: Софья Куликова
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