Праздничный концерт для ветеранов прошел в петербургском БКЗ

Санкт-Петербург, 8 мая. В БКЗ «Октябрьский» поздравили ветеранов и блокадников с 73 годовщиной Победы.

В БКЗ «Октябрьский» прошел праздничный концерт для ветеранов и блокадников. Слова благодарности со сцены БКЗ произнесли губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов.

Еще одно мероприятие состоялось сегодня на Елагином острове. Ветераны танцевали под музыку военных лет, делились воспоминаниями и пели военные песни.

Концерт и угощение для ветеранов и блокадников организовало узбекское землячество «Туран» и администрация Петроградского района.