Миллионного болельщика «Зенита» ждут на стадионе «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург, 8 мая. Суммарная посещаемость игр «Зенита» на новом стадионе «Санкт-Петербург» превысит один миллион болельщиков.

На сайте ФК «Зенит» сообщается, что матч 30-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска» посетит миллионный болельщик «Зенита». Первый матч «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» состоялся 22 апреля 2017 года.

По данным пресс-службы ФК «Зенит», в текущем сезоне установлен абсолютный рекорд по средней и суммарной посещаемости домашних матчей. Всего за год на стадионе игру ФК «Зенит» посмотрели 974 748 болельщиков.

Больше всего людей посетили матч «Зенит» — «Спартак» — 53 359 болельщиков. Меньше всего болельщиков захотели смотреть игру с «Уфой» — 30 158 человек. В предстоящем матче 30-го тура РФПЛ 13 мая суммарная посещаемость домашних игр «Зенита» превысит один миллион болельщиков.