Коммунальщики Петербурга обмотали деревья георгиевскими лентами

Санкт-Петербург, 8 мая. Деревья на Московском проспекте укутали в гигантские георгиевские ленты.

Украшать деревья во дворе уже стало традицией коммунальщиков. Во дворе дома 172 на Московском проспекте деревья укутали в большие георгиевские ленты. Этой традиции уже 13 лет, сообщил директор управляющей компании «13 квартал». Именно управляющая компания является инициатором подобной акции.

В социальных сетях данная акция вызвала различную оценку. Кто-то одобряет подобную инициативу, а кто-то обвиняет в безвкусице. Украшения на деревьях останутся до конца праздников.