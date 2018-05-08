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Общество
Коммунальщики Петербурга обмотали деревья георгиевскими лентами
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    Коммунальщики Петербурга обмотали деревья георгиевскими лентами

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    Коммунальщики Петербурга обмотали деревья георгиевскими лентами

    Санкт-Петербург, 8 мая. Деревья на Московском проспекте укутали в гигантские георгиевские ленты.

    Украшать деревья во дворе уже стало традицией коммунальщиков. Во дворе дома 172 на Московском проспекте деревья укутали в большие георгиевские ленты. Этой традиции уже 13 лет, сообщил директор управляющей компании «13 квартал». Именно управляющая компания является инициатором подобной акции.

    В социальных сетях данная акция вызвала различную оценку. Кто-то одобряет подобную инициативу, а кто-то обвиняет в безвкусице. Украшения на деревьях останутся до конца праздников.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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