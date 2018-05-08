Петербург парализовали семибалльные пробки
Санкт-Петербург, 8 мая. На улицах Петербурга временно перекрыли движение в связи с проездом военной техники.
Репетиция парада с привлечением военной техники прошла сегодня, 8 мая. Из-за этого в городе образовались семибалльные пробки.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, колонна военной техники прошла по КАД, создав затор в девять км от реки Оккервиль до Рябовского шоссе. Далее проехала по Пискаревскому проспекту и набережной реки Невы, образовав заторы на дорогах.
Также затруднено движение в центре и на мостах в сторону центра.
Ранее в Петербурге образовался затор из-за взрыва грузовика на улице Марата.