Меню
Общество
Петербург парализовали семибалльные пробки
Украина
СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов во Львове
Следующая новость
Загрузка...

    Петербург парализовали семибалльные пробки

    97

    Петербург парализовали семибалльные пробки
    Санкт-Петербург, 8 мая. На улицах Петербурга временно перекрыли движение в связи с проездом военной техники.

    Репетиция парада с привлечением военной техники прошла сегодня, 8 мая. Из-за этого в городе образовались семибалльные пробки.

    Как сообщают очевидцы в соцсетях, колонна военной техники прошла по КАД, создав затор в девять км от реки Оккервиль до Рябовского шоссе. Далее проехала по Пискаревскому проспекту и набережной реки Невы, образовав заторы на дорогах.

    Также затруднено движение в центре и на мостах в сторону центра.

    Ранее в Петербурге образовался затор из-за взрыва грузовика на улице Марата.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.