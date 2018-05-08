В Петербурге строительная компания выиграла суд у ЗакСа



Санкт-Петербург, 8 мая. ООО «Цветение сливы» оспорило закон Закса о зонах зеленых насаждений.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, суд признал недействительными принятые парламентом поправки к городскому закону. Согласно поправкам, участок в Петроградском районе являлся не пригодным для строительства, так как там находилась зона зеленых насаждений общего пользования.

Представители «Цветения сливы» заявили, что на данный момент на участке активно ведется строительство, а объем инвестиций составляет 930 млн рублей.

«Представитель Заксобрания пояснила, что право собственности абсолютным не является и функциональной связи между оспариваемым нормативно-правовым актом и возможностью строить нет, а градостроительные нормы имеют преимущество над правом собственности», — сообщила пресс-служба судов.

Суд удовлетворил требования истца и признал пункты статей закона недействующими.

Городской суд уже не первый раз встает на сторону застройщиков в рассмотрении подобных дел. Уже были удовлетворены иски к парламенту и губернатору Петербурга от владельца ООО «Балтийская Коммерция» Бориса Прахина и от компании ООО «Статус ЭР». Сейчас на территории, которая была спорной, ведется строительство жилых домов