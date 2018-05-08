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Общество
Петербургских коллекторов «Константа» исключили из госреестра
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    Петербургских коллекторов «Константа» исключили из госреестра

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    Петербургских коллекторов «Константа» исключили из госреестра
    Санкт-Петербург, 8 мая. Компания «Константа» стала первой, кого исключили из реестра юридических лиц.

    Как сообщает управление федеральной службы судебных приставов, компания должна в течение пяти дней вернуть свидетельство о регистрации.

    Суд Петербурга приказал исключить компанию из госреестра юридических лиц. Компания осуществляла деятельность по возврату задолженности. С начала 2017 года суд рассмотрел более 100 исков об административных правонарушениях компании. Коллекторов уже штрафовали за слишком частые звонки, а том числе и в ночное время.

    Реестр сформирован согласно федеральному закону №230. Закон регламентирует деятельность организаций, занимающихся возвратом задолженности. По закону звонить можно не чаще раза в день, двух раз в неделю и четырех за месяц, звонки запрещены до 8 утра и после 22 часов в будни и с 20 часов до 9 утра в выходные. В случае невыполнения коллекторами требований, приставы могут оштрафовать и даже исключить компанию из реестра.
     

    Автор: Софья Куликова
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