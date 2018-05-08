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В центре Петербурга взорвался грузовик
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    В центре Петербурга взорвался грузовик

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    В центре Петербурга взорвался грузовик
    Санкт-Петербург, 8 мая. На улице Марата взорвался грузовик, столб черного дыма поднимается в небо над центром Петербурга.

    Как сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург», столб черного дыма поднялся на десятки метров в небо на улице Марата в Санкт-Петербурге. Горожане не сразу поняли, что произошло. Одни рассказывают, что слышали два хлопка, напоминающие выстрел из пушки в Петропавловской крепости. Другие ничего не слышали и только видели черный дым.

    «Сообщение о пожаре поступило на телефон «01» в 13.47. У дома номер 66 по улице Марата по всей площади горел грузовой автомобиль», — рассказали в ГУ МЧС России.

    С огнем борются 10 пожарных, сведений о пострадавших не поступало.

    Улица перекрыта, движение в центре затруднено, чему способствуют толпы зевак.

    Автор: Софья Куликова
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