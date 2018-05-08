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В холодильнике петербургского общежития нашли новорожденного ребенка
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    В холодильнике петербургского общежития нашли новорожденного ребенка

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    В холодильнике петербургского общежития нашли новорожденного ребенка
    Санкт-Петербург, 8 мая. В неработающем холодильнике расселенного общежития нашли новорожденного младенца, ребенок госпитализирован.

    Как сообщает СК РФ, несовершеннолетняя девушка родила ребенка в заброшенном здании и положила его в неработающий холодильник. Младенец жив и доставлен в детскую городскую больницу №1.

    В этот же день в детскую больницу №5 поступила 15-летняя мать ребенка. Врачи поставили юной гражданка Кыргызстана диагноз ранний послеродовой период.  

    «После обнаружения новорожденного мальчика в неработающем холодильнике расселенного общежития в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», — сообщает СК РФ.

    Автор: Софья Куликова
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