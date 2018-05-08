В холодильнике петербургского общежития нашли новорожденного ребенка



Санкт-Петербург, 8 мая. В неработающем холодильнике расселенного общежития нашли новорожденного младенца, ребенок госпитализирован.

Как сообщает СК РФ, несовершеннолетняя девушка родила ребенка в заброшенном здании и положила его в неработающий холодильник. Младенец жив и доставлен в детскую городскую больницу №1.

В этот же день в детскую больницу №5 поступила 15-летняя мать ребенка. Врачи поставили юной гражданка Кыргызстана диагноз ранний послеродовой период.