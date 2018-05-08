Полузащитник Файзулин покинет «Зенит» в конце сезона



Санкт-Петербург, 8 мая. Петербургский «Зенит» объявил об уходе полузащитника Виталия Файзулина по завершению сезона.

Как сообщила пресс-служба ФК «Зенит», футболист Виталий Файзулин покинет команду после окончания сезона. Контракт с 32-летним футболистом заканчивается летом этого года.

«После окончания матча против «СКА-Хабаровска» Файзулин выйдет на поле стадиона «Санкт-Петербург», чтобы попрощаться с болельщиками сине-бело-голубых», — сообщает пресс-служба «Зенита».

Из-за травмы футболист не участвовал в официальных матчах с сентября 2015 года. Файзулин играет за ФК «Зенит» с 2008 года, за это время он провел 229 матчей и забил 26 голов.

В составе «Зенита» Файзулин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также он является двукратным обладателем Кубка России, трижды завоевывал Суперкубок страны.

Матч «Зенит — «СКА-Хабаровск» является последней игрой тура чемпионата России и пройдет 13 мая.