Меню
Спорт
Полузащитник Файзулин покинет «Зенит» в конце сезона
Спорт
Неловкое положение: Черчесов отреагировал на новость о возвращении Березуцких в сборную России
Следующая новость
Загрузка...

    Полузащитник Файзулин покинет «Зенит» в конце сезона

    59

    Полузащитник Файзулин покинет «Зенит» в конце сезона
    Санкт-Петербург, 8 мая.  Петербургский «Зенит» объявил об уходе полузащитника Виталия Файзулина по завершению сезона.

    Как сообщила пресс-служба ФК «Зенит», футболист Виталий Файзулин покинет команду после окончания сезона. Контракт с 32-летним футболистом заканчивается летом этого года.

    «После окончания матча против «СКА-Хабаровска» Файзулин выйдет на поле стадиона «Санкт-Петербург», чтобы попрощаться с болельщиками сине-бело-голубых», — сообщает пресс-служба «Зенита».

    Из-за травмы футболист не участвовал в официальных матчах с сентября 2015 года. Файзулин играет за ФК «Зенит» с 2008 года, за это время он провел 229 матчей и забил 26 голов. 

    В составе «Зенита» Файзулин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также он является двукратным обладателем Кубка России, трижды завоевывал Суперкубок страны. 

    Матч «Зенит — «СКА-Хабаровск» является последней игрой тура чемпионата России и пройдет 13 мая.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.