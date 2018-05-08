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Петербуржцы возложили цветы к братскому захоронению на Пискаревском кладбище
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    Петербуржцы возложили цветы к братскому захоронению на Пискаревском кладбище

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    Петербуржцы возложили цветы к братскому захоронению на Пискаревском кладбище
    Санкт-Петербург, 8 мая. На Пискаревском кладбище прошла церемония возложения цветов к мемориалу Матери-Родины.

    В честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Петербурге состоялась традиционная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище. В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов, представители Конституционного суда, а также ветераны и жители блокадного Ленинграда.

    Церемония открылась прохождением роты почетного караула и оркестра штаба Западного военного округа. От Вечного огня к монументу Матери-Родины пронесли знамена боевых частей, участвовавших в обороне Ленинграда.

    Память солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

    Пискаревское мемориальное кладбище является крупнейшим в мире братским захоронением времен войны. Там похоронены около полумиллиона жителей и солдат блокадного Ленинграда.

    Ранее на Пискаревском кладбище прошла акция «Памяти павших будьте достойны».

    Автор: Софья Куликова
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