Петербуржцы возложили цветы к братскому захоронению на Пискаревском кладбище



Санкт-Петербург, 8 мая. На Пискаревском кладбище прошла церемония возложения цветов к мемориалу Матери-Родины.

В честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Петербурге состоялась традиционная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище. В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов, представители Конституционного суда, а также ветераны и жители блокадного Ленинграда.

Церемония открылась прохождением роты почетного караула и оркестра штаба Западного военного округа. От Вечного огня к монументу Матери-Родины пронесли знамена боевых частей, участвовавших в обороне Ленинграда.

Память солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Пискаревское мемориальное кладбище является крупнейшим в мире братским захоронением времен войны. Там похоронены около полумиллиона жителей и солдат блокадного Ленинграда.

Ранее на Пискаревском кладбище прошла акция «Памяти павших будьте достойны».