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Общество
Проезд в общественном транспорте Петербурга будет бесплатным для ветеранов 8 и 9 мая
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    Проезд в общественном транспорте Петербурга будет бесплатным для ветеранов 8 и 9 мая

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    Проезд в общественном транспорте Петербурга будет бесплатным для ветеранов 8 и 9 мая
    Санкт-Петербург, 8 мая. Ветераны смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в течение двух дней.

    В ближайшие два дня ветераны и приравненные к ним категории граждан смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом при предъявлении подтверждающего документа. Право бесплатного проезда предоставляется независимо от гражданства и места жительства.

    Право на бесплатный проезд будет предоставлено для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам в концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания, которые были созданы фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

    Ранее сообщалось, что в ночь с 9 на 10 мая метро будет работать круглосуточно, также в праздник не будет разводить мосты.

    Автор: Софья Куликова
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