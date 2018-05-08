Проезд в общественном транспорте Петербурга будет бесплатным для ветеранов 8 и 9 мая



Санкт-Петербург, 8 мая. Ветераны смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в течение двух дней.

В ближайшие два дня ветераны и приравненные к ним категории граждан смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом при предъявлении подтверждающего документа. Право бесплатного проезда предоставляется независимо от гражданства и места жительства.

Право на бесплатный проезд будет предоставлено для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам в концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания, которые были созданы фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в ночь с 9 на 10 мая метро будет работать круглосуточно, также в праздник не будет разводить мосты.