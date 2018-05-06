12 главных событий Дня Победы-2018 в Петербурге

Завтра Россия отмечает один из главных своих праздников — День Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. О том, как этот день пройдет в Петербурге, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Зажжение огней на Ростральных колоннах

73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге начнут праздновать в 9 часов утра. В это время зажгутся факелы на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова. Они будут гореть с 9 до 12 часов и с 17 до 23 часов.

Напомним, огни на Ростральных колоннах зажигают лишь в особо торжественных случаях.

Парад на Дворцовой площади

Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади, посвященный Дню Победы, начнется в 10 часов утра. В этом году в нем примут участие почти 4,5 тысячи военнослужащих, воспитанников суворовских и нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Росгвардии, 98 единиц техники, 45 военных самолетов и вертолетов, а в центре внимания окажутся уникальные танки времен Великой Отечественной войны — основной американский средний танк M-4 Sherman, поднятый со дна Баренцева моря, и советский тяжелый ИС-3.

Впервые в Петербурге покажут российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Вход на военный парад свободный для всех жителей и гостей города.

Народный хор Победы

В полдень возле Казанского собора начнется акция «Народный хор Победы», в ходе которой тысячи человек исполнят самые известные песни военных лет: «Священная война», «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек», «Темная ночь», «Последний бой» и другие, от которых слезы на глаза наворачиваются.

Присоединиться к хору может любой желающий.

Концерт у Исаакиевского собора

В 13 часов у Исаакиевского собора начнется бесплатный концерт солиста Мариинского театра Василия Герелло «Поклонимся великим тем годам».

Золотой баритон мировой оперной сцены традиционно исполнит песни военных лет, а главными зрителями в импровизированном зале под открытым небом станут блокадники и ветераны.

Проезд ветеранов на ретроавтомобилях

В 14 часов 30 минут от площади Восстания стартует колонна ретроавтомобилей, в которых будут находиться около тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.

Колонна будет двигаться по Невскому проспекту до Дворцовой площади под флагами фронтов, участвовавших в освобождении Ленинграда. В голове колонны пойдет Знамя Победы, ассистентами будут Герои Советского Союза.

«Бессмертный полк»

Пожалуй, самая эмоциональная акция в День Победы — это шествие «Бессмертного полка», в котором ежегодно принимают участие сотни тысяч горожан.

Сбор участников этой акции, которая пройдет в Петербурге в пятый раз, начнется в 14 часов на участке от перекрестка Невского с Суворовским проспектом до площади Александра Невского.

В 15 часов колонна потомков победителей, держащих в руках штендеры с портретами своих героических бабушек и дедушек, начнет движение по Невскому в сторону Дворцовой площади.

Участвовать в акции может любой желающий, предварительной записи не требуется.

Розенбаум, Гвердцители, Валерия и другие артисты споют на Дворцовой

В 15 часов 30 минут, когда закончится шествие «Бессмертного полка», на главной площади Северной столицы начнется большой концерт, посвященный Дню Победы.

Концерт откроет рота почетного караула, которая вынесет на сцену копию Знамени Победы, флаг России и флаг Петербурга.

Участвуют в концерте Ансамбль песни и пляски Западного Военного округа, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Валерия и другие артисты. Они выйдут на сцену в 17 часов. Будут звучать стихи, песни, воспоминания военных лет. Исполнение главной песни праздника «День Победы» доверили народному артисту России Василию Герелло.

Также на Дворцовой будут работать интерактивные площадки.

«РиоРита — радость Победы»

Еще одно душевное мероприятие Дня Победы в Петербурге начнется в 18 часов в парке Екатерингоф.

Благодаря арт-проекту «РиоРита — радость Победы», парк на Лифляндской улице, 12, превратится в танцевальную площадку мая 1945 года, на которой будет играть музыка 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра.

На три часа «вернуться в Ленинград» помогут костюмы послевоенных лет, стилизованная торговля мороженым, газировкой и пирожками, а также фотостенды, благодаря которым все желающие смогут сфотографироваться в роли любимых героев фильмов о войне.

«Ждем всех! Надевайте платья, костюмы, шляпы и шляпки, кепки, берите сумочки и планшеты — приходите танцевать!» — приглашают организаторы мероприятия.

Военная выставка и регата в Петропавловской крепости

Весь день на территории Петропавловской крепости будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в том числе выставка исторической военной техники и боевых знамен с реконструкцией блиндажей и артиллерийских позиций времен Великой Отечественной.

На этой выставке можно будет узнать о жизни блокадного Ленинграда, работе городской милиции в военные годы.

Кроме того, 9 мая в 13 часов на открытой акватории Кронверкского пролива вдоль Петропавловской крепости (между Иоанновским и Кронверкским мостами) начнется международная гребная регата «Золотые весла Санкт-Петербурга».

Эти соревнования по академической гребле являются крупнейшими и самыми зрелищными в России.

«Весна Победы» в ЦПКиО имени С. М. Кирова

В 14 часов на Елагином острове стартует праздничная программа, посвященная Дню Победы. Начнется она с «Вахты памяти» с участием ветеранов, членов их семей, гостей парка, военно-духового оркестра и курсантов Морского корпуса Петра Великого Санкт-Петербургского военно-морского института.

Далее будет возложение цветов к Памятному знаку 8-го дивизиона катерных тральщиков дважды Краснознаменного Балтийского флота, установленному на пристани Средней Невки, церемония спуска траурного венка на воду и минута молчания в память о погибших моряках-тральщиках, освобождавших Ленинград от морской минной блокады.

А после начнется шествие под звуки военного духового оркестра до Эстрадного театра, где в 15 часов начнут выступать артисты.

Сводный студенческий хор у Биржи

Еще один сводный хор выступит в 21 час 9 мая на ступенях здания Биржи. Военные песни споют студенты петербургских вузов. Концерт прервется на салют и продолжится после него до 23 часов.

В репертуар сводного студенческого хора входят песни «Катюша», «В землянке», «Вечер на рейде», «Темная ночь», «Синий платочек», «Смуглянка», «Нам нужна одна победа», «День победы» и т.д. Но военными песнями выступление хористов не ограничится. После 22 часов они продолжат петь бардовские песни под гитару Вадима Елисеева, бывшего хориста хора Технологического института.

Салют из 30 залпов

Праздничный артиллерийский салют и красочный фейерверк в честь Дня Победы будут даны в 22 часа 9 мая с пляжа Петропавловской крепости.

Известно, что будет запущено 30 залпов, длительность салюта составит около 15 минут.

Наблюдать за ним удобнее с Дворцовой набережной, со Стрелки Васильевского острова, а также с Дворцового и Троицкого мостов.