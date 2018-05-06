12 главных событий Дня Победы-2018 в Петербурге | Новости
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12 главных событий Дня Победы-2018 в Петербурге
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Курды в Сирии «отходят» от своих кураторов из спецслужб США и Израиля: правы ли СМИ
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    Оппозиционер Пашинян избран на должность премьер-министра Армении

    Оппозиционер Пашинян избран на должность премьер-министра Армении

    12:38   8 Мая 2018
    462
    Новый майский указ Путина: Россия способна построить себе счастливую жизнь

    Новый майский указ Путина: Россия способна построить себе счастливую жизнь

    12:04   8 Мая 2018
    4968
    Пашинян заявил, что Армения должна улучшить отношения с США, но с Россией ругаться не надо

    Пашинян заявил, что Армения должна улучшить отношения с США, но с Россией ругаться не надо

    11:57   8 Мая 2018
    1050
    Российские беспилотные автомобили протестировали на пути к мосту в Крым

    Российские беспилотные автомобили протестировали на пути к мосту в Крым

    9:25   8 Мая 2018
    1795