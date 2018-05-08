В Петербурге отопительный сезон завершится 10 мая



Санкт-Петербург, 8 мая. Отопление в домах Петербурга отключат 10 мая, сообщил комитет по энергетике и инженерному обеспечению города.

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению города Андрей Бондарчук подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в Петербурге.

«В связи с повышением температуры наружного воздуха в Санкт-Петербурге установить окончание отопительного периода с 00.00 10.05.2018», — говорится в сообщении комитета.

После завершения отопительного сезона сотрудники теплоснабжающих организаций приступят к подготовке к следующему отопительному сезону. Сотрудники проведут плановый ремонт и испытание тепловых сетей.

Ранее сообщалось, что с 4 мая Петербург перешел на периодическое протапливание.

