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В Петербурге отопительный сезон завершится 10 мая
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    В Петербурге отопительный сезон завершится 10 мая

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    В Петербурге отопительный сезон завершится 10 мая
    Санкт-Петербург, 8 мая. Отопление в домах Петербурга отключат 10 мая, сообщил комитет по энергетике и инженерному обеспечению города.

    Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению города Андрей Бондарчук подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в Петербурге.

    «В связи с повышением температуры наружного воздуха в Санкт-Петербурге установить окончание отопительного периода с 00.00 10.05.2018», — говорится в сообщении комитета. 

    После завершения отопительного сезона сотрудники теплоснабжающих организаций приступят к подготовке к следующему отопительному сезону. Сотрудники проведут плановый ремонт и испытание тепловых сетей.

    Ранее сообщалось, что с 4 мая Петербург перешел на периодическое протапливание.
     

    Автор: Софья Куликова
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