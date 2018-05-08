С улиц Петербурга вывезли 700 тонн мусора за неделю



Санкт-Петербург, 8 мая. За первую неделю мая дорожные службы вывезли 7 тысяч тонн смета и 700 тонн мусора.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству города, с первого мая дорожники усиленно готовят улицы к празднику.

За первую неделю мая подметальные вакуумные машины отработали 1095 смен. С улиц города вывезли 7 тысяч тонн смета и 700 тонн мусора. Для мытья дорожного полотна, тротуаров, ограждений, остановочных павильонов использовано 47 тысяч кубометров воды.

Всего с начала весны на уборку города ушло 250 тысяч кубометров воды, а с улиц вывезли 37 тысяч тонн загрязнений.

«Предприятия продолжают пылесосить и мыть городские дороги – уборка в мегаполисе идет круглосуточно, дорожники работают без праздников и выходных в любое время года», — заявили в пресс-службе комитета.

Ежедневно в городе работают 500 единиц техники и 1000 дворников.