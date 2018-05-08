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Петербуржцы возложили цветы к мемориалу на Серафимовском кладбище
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    Петербуржцы возложили цветы к мемориалу на Серафимовском кладбище

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    Петербуржцы возложили цветы к мемориалу на Серафимовском кладбище

    Санкт-Петербург, 8 мая. Накануне Дня Победы петербуржцы почтили память погибших в боях Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу на Серафимовском кладбище. На торжественной церемонии побывал корреспондент ФАН.

    Во вторник тысячи ленинградцев и петербуржцев пришли на Серафимовское кладбище, чтобы отдать дань памяти всем погибшим в годы самой ужасной войны в истории человечества. Здесь в  братских могилах покоятся несколько десятков тысяч защитников Родины и тех, кто помогал фронту, оставаясь в Ленинграде, но не пережил годы Блокады.

    Петербуржцы возложили цветы к мемориалу на Серафимовском кладбище

    Чтобы возложить цветы к мемориалу, петербуржцам приходилось отстоять долгое время в очереди. Но она никого не испугала: все понимали, как важно сделать это в преддверии одного из самых значимых для страны дней.

    Кроме горожан в церемонии приняли участие члены администрации города, депутаты городского парламента, представители духовенства и силовых структур.

    Петербуржцы возложили цветы к мемориалу на Серафимовском кладбище

    Мемориал жертвам блокадного Ленинграда был открыт на Серафимовском кладбище 27 января 1965 года. В его центре – четырехпролетный портик из серого гранита. На фоне мощных пилонов стоят скульптуры, изображающие защитников и жителей блокадного города. Перед портиком горит Вечный огонь, доставленный сюда с Пискаревского мемориального кладбища.

    Петербуржцы возложили цветы к мемориалу на Серафимовском кладбище

    Автор: Денис Машкин
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