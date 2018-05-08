В Петербурге установят более 8,5 тысяч видеодомофонов в жилых домах



Санкт-Петербург, 8 мая. Компания «ЭР-Телеком Холдинг» установит в жилых домах Петербурга домофоны с функцией видеозаписи.

Компания «ЭР-Телеком Холдинг» известная петербуржцам под брендом «Дом.ru» выиграла конкурс на установку видеодомофонов в Петербурге, обойдя «Ростелеком».

Компания заключили контракт с СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» на три года. Согласно контракту, «ЭР-Телеком Холдинг» установит видеодомофоны в Колпинском, Московском, Петроградском, Адмиралтейском, Калининском Выборгском, Невском и Приморском района Петербурга.

К 2020 году в Петербурге будет установлено 8,5 тысяч видеодомофонов по 1875 адресам. Согласно данным сайта госзакупок, стоимость контракта составляет 548,4 млн рублей.

Главным поставщиком оборудования для видеонаблюдения стал российский производитель Beward. Модель видеодомофона, которую будут устанавливать в жилых домах Петербурга, соответствует требованиям программы «Безопасный город». Данная программа инициирована властями Петербурга.

Как сообщил «Коммерсанту» директор по развитию ООО «НПП «Бевард» Назарий Мушреф, в модели реализована работа с мобильными устройствами абонентов, значительно расширяющая функциональные возможности для жильцов дома. Также он отметил, что уличное исполнение, антивандальная конструкция и защита от шокера позволяют применять устройство даже в наиболее неблагоприятных регионах.