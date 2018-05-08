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В петербургском метро с 14 мая начнут объявлять станции на двух языках
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    В петербургском метро с 14 мая начнут объявлять станции на двух языках

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    В петербургском метро с 14 мая начнут объявлять станции на двух языках
    Санкт-Петербург, 8 мая. С 14 мая в метро начнут тестировать сервис дубляжа в электросоставах. Станции метро будут объявлять на русском и английском языках.

    С 14 мая на четырех линиях метрополитена начнет работу система дублирования в электросоставах. Пассажиры услышат объявления не только на русском, но и на английском языке. 

    Как сообщает ГУП «Петербургский метрополитен», тестирование системы продлится до шестого июня включительно на первой, второй, третьей и четвертой линиях петербургского метрополитена.

    Сервис дубляжа призван улучшить условия пребывания иностранцев, которые приедут на чемпионат мира по футболу. Также название станции на английском языке будет дублировать бегущая строка на табло в вагонах.

    Ранее такая система озвучивания сообщений уже тестировалась на пятой линии метрополитена Петербурга.
     

    Автор: Софья Куликова
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