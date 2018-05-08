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Житель Ленобласти умер и сгнил в собственной квартире
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    Житель Ленобласти умер и сгнил в собственной квартире

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    Житель Ленобласти умер и сгнил в собственной квартиреСанкт-Петербург, 8 мая. В Ленобласти был обнаружен труп мужчины, который сгнил в собственной квартире.

    Как сообщил источник ФАН, труп Валентина И. был найден вечером 7 мая после сообщения соседки об отсутствии новостей от пожилого мужчины. Как считают эксперты, смерть наступила без признаков насилия.

    В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

    Ранее было известно, что в московской квартире был найден скелетированный труп пожилого мужчины. По мнению экспертов, смерть наступила не менее одного года назад.

    Автор: Алексей Громов
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