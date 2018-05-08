Житель Ленобласти умер и сгнил в собственной квартире

Санкт-Петербург, 8 мая. В Ленобласти был обнаружен труп мужчины, который сгнил в собственной квартире.

Как сообщил источник ФАН, труп Валентина И. был найден вечером 7 мая после сообщения соседки об отсутствии новостей от пожилого мужчины. Как считают эксперты, смерть наступила без признаков насилия.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее было известно, что в московской квартире был найден скелетированный труп пожилого мужчины. По мнению экспертов, смерть наступила не менее одного года назад.