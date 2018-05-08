В Петербурге возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»

Санкт-Петербург, 8 мая. Памятные мероприятия в честь 73-й годовщины Победы начались сегодня в Петербурге у памятной доски «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Петербурге состоялась торжественно-траурная церемония, на которой выступили представители городской администрации и ветераны войны. После фанфар «Внимание всем» военный духовой оркестр исполнил гимн России.

Затем последовала минута молчания в память о погибших советских солдатах. Ученики школы № 120 возложили цветы у памятной доски. Эту надпись сохранили, чтобы потомки защитников Ленинграда помнили о героизме и мужестве, проявленные во время девятисот дней блокады города.