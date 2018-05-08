Меню
Общество
В Петербурге возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»
Политика
Путин представит Медведева как кандидата на пост главы кабмина на заседании Госдумы
Следующая новость
Загрузка...

    В Петербурге возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»

    58

    В Петербурге возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»

    Санкт-Петербург, 8 мая. Памятные мероприятия в честь 73-й годовщины Победы начались сегодня в Петербурге у памятной доски «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    В Петербурге состоялась торжественно-траурная церемония, на которой выступили представители городской администрации и ветераны войны. После фанфар «Внимание всем» военный духовой оркестр исполнил гимн России.

    Затем последовала минута молчания в память о погибших советских солдатах. Ученики школы № 120 возложили цветы у памятной доски. Эту надпись сохранили, чтобы потомки защитников Ленинграда помнили о героизме и мужестве, проявленные во время девятисот дней блокады города. 

    В Петербурге возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»

    В Петербурге возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»

    Автор: Денис Машкин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.