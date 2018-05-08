Объявлен конкурс на лучший проект станции метро «Кудрово»



Санкт-Петербург, 8 мая. В жилом массиве Ленобласти появится станция метро «Кудрово».

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга объявил о начале приема заявок на конкурс на предпроектные работы и оценку имущественно-правовой ситуации для строительства нового участка четвертой линии метрополитена от действующей конечной станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово».

Будущая станция «Кудрово» будет расположена на территории густонаселенного массива Ленинградской области и станет второй станцией петербургского метрополитена в области.

Итоги конкурса будут подведены 23 мая 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Смольного, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ежегодном отчете Законодательному Собранию 25 апреля заявил, что станция метрополитена «Кудрово» откроется к 2025 году.



Первая станция «Девяткино», расположенная на территории Ленинградской области, находится также в густонаселенном массиве, который продолжает активно застраиваться.

Также КРТИ отмечает, что продолжается прием заявок на конкурс на разработку предпроектной документации для строительства электродепо «Правобережное».

Также продолжается строительство участка четвертой линии метрополитена от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» («Горный институт»). Открытие участка запланировано на конец 2019 года.