В Петербурге вводят новые ограничения движения с 8 мая



Санкт-Петербург, 8 мая. Новые ограничения движения вступают в силу с 8 мая.

Как сообщает «Петербургский дневник», движение ограничат по Коломяжскому проспекту от Парашютной улицы до проспекта Испытателей, включая перекрестки в период с 8 по 25 мая. Также Коломяжский проспект будет перекрыт от проспекта Испытателей до Аэродромной улицы, включая перекресток с Богатырским проспектом с 8 мая по 11 мая.

Движение транспорта ограничат и в Ломоносове. С 9 мая по 12 мая будет перекрыта Швейцарская улица от улицы Победы до улицы Красного Флота.

На Крестовском острове с 9 мая по 12 мая ограничивается движение транспорта по Южной дороге от Крестовского проспекта до Футбольной аллеи.

Также с 23:00 9 мая по 5:00 10 мая; с 23:00 10 мая по 5:00 14 мая; с 23:00 14 мая по 5:00 15 мая движение перекроют по 1-й линии В.О. и Кадетской линии В.О. от набережной Макарова до Среднего проспекта В.О.

Нечетную сторону набережной Черной речки от Торжковской улицы до Ланского шоссе закроют для проезда с 10 мая по 14 мая.

С 10 мая по 18 июня ограничат движение транспорта по Нейшлотскому переулку от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта.

Адмиралтейский проспект от Невского проспекта до Исаакиевской площади будет закрыт для движения с 10 мая по 11 мая.

С 10 мая по 22 мая ограничивается движение транспорта по 8-й Советской улице от Греческого проспекта до Суворовского проспекта.

Нечетную сторону набережной реки Фонтанки от Гороховой улицы до площади Ломоносова закроют для проезда с 10 мая по 31 мая.

Также с 10 мая по 25 мая ограничивается движение транспорта по Кронверкской набережной от Каменноостровского проспекта до Кронверкского проспекта.

Перекресток Тамбовской улицы и Прилукской улицы будет закрыт для движения транспорта с 10 мая по 25 мая.

На Васильевском острове с 10 мая по 15 мая ограничивается движение транспорта по 10-11-й линиям В.О. от Малого проспекта В.О. до Среднего проспекта В.О.