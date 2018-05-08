В Петербурге появилось граффити с самолетом «Илья Муромец»



Санкт-Петербург, 8 мая. В Приморском районе появилось граффити с одним из первых российских самолетов «Илья Муромец».

В Приморском районе на стене трансформаторной будки изображен самолет «Илья Муромец», сконструированный в 1914 году Игорем Сикорским. Граффити на площади Льва Мациевича появилось неслучайно. Именно здесь, в районе Аэродромной улицы еще до революции 1917 года работал первый гражданский аэродром России.

В творческом процессе принял участие и глава Приморского района Николай Цед.

«Популяризация истории Комендантского аэродрома – весомый вклад в образование наших будущих поколений», — заявил глава района Николай Цед.

Участники молодежного экологического марафона «Чистое завтра», в рамках которого появилось граффити, также убрали скверы на Серебристом бульваре и Аллее Котельникова и приняли участие в викторине об истории Комендантского аэродрома.

Кроме того, в 2018 году завершаются работы по созданию «музея авиации под открытым небом», инициированного администрацией Приморского района. В сквере на месте гибели одного из первых авиаторов России Льва Мациевича установят бюсты великих авиаторов.