Редкие черные тюльпаны высадят на Елагином острове 



Санкт-Петербург, 8 мая. Открытие традиционного фестиваля тюльпанов пройдет на Елагином острове 19 и 20 мая.

Как сообщили в пресс-службе «ЦПКиО им.С.М.Кирова», всего в мире выведено 15 сортов черных тюльпанов, весной в ЦПКиО можно будет увидеть 3 сорта этих красавцев.

Элегантные цветы с черно-фиолетовыми лепестками появятся на центральной клумбе около Конюшенного корпуса. Сотрудники уверены, что такие необычные сорта тюльпанов обязательно привлекут в парк множество отдыхающих

В этом году фестиваль тюльпанов раскинется на 3 тысяч квадратных метров посадок. Всего высадят 160 тысяч луковиц 130 сортов. Почти половина сортов тюльпанов появится в парке впервые.

«Садовники парка при планировании цветников постарались передать мотивы эскизов Бакста, Бенуа, Рериха, Головина, Коровина», — рассказали сотрудники «ЦПКиО им.С.М.Кирова».

Также на Елагином острове петербуржцы смогут полюбоваться сортами попугайных и махровых тюльпанов.

