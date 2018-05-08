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Редкие черные тюльпаны высадят на Елагином острове 
Россия
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    Редкие черные тюльпаны высадят на Елагином острове 

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    Редкие черные тюльпаны высадят на Елагином острове 
    Санкт-Петербург, 8 мая. Открытие традиционного фестиваля тюльпанов пройдет на Елагином острове 19 и 20 мая.

    Как сообщили в пресс-службе «ЦПКиО им.С.М.Кирова», всего в мире выведено 15 сортов черных тюльпанов, весной в ЦПКиО можно будет увидеть 3 сорта этих красавцев.

    Элегантные цветы с черно-фиолетовыми лепестками появятся на центральной клумбе около Конюшенного корпуса. Сотрудники уверены, что такие необычные сорта тюльпанов обязательно привлекут в парк множество отдыхающих

    В этом году фестиваль тюльпанов раскинется на 3 тысяч квадратных метров посадок. Всего высадят 160 тысяч луковиц 130 сортов. Почти половина сортов тюльпанов появится в парке впервые. 

    «Садовники парка при планировании цветников постарались передать мотивы эскизов Бакста, Бенуа, Рериха, Головина, Коровина», — рассказали сотрудники «ЦПКиО им.С.М.Кирова». 

    Также на Елагином острове петербуржцы смогут полюбоваться сортами попугайных и махровых тюльпанов.
     

    Автор: Софья Куликова
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