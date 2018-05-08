В Петербурге в ночь с 9 на 10 мая не будут разводить мосты



Санкт-Петербург, 8 мая. В День Победы мосты не разведут согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга.

В ночь с 9 на 10 мая мосты в Петербурге разводить не будут. Как передает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в праздничные нерабочие дни мосты не должны быть разведены.

Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных города», мосты в праздничные дни не разводят для удобства жителей города.

В ночь с 8 на 9 мая мосты разведут согласно графику.

Ранее стала известна программа мероприятий на 9 Мая и график работы метрополитена.

