Меню
Общество
В Петербурге в ночь с 9 на 10 мая не будут разводить мосты
Россия
Два краснокнижных лесных кота после реабилитации выпущены на свободу в Приморье
Следующая новость
Загрузка...

    В Петербурге в ночь с 9 на 10 мая не будут разводить мосты

    62

    В Петербурге в ночь с 9 на 10 мая не будут разводить мосты
    Санкт-Петербург, 8 мая. В День Победы мосты не разведут согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга.

    В ночь с 9 на 10 мая мосты в Петербурге разводить не будут. Как передает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в праздничные нерабочие дни мосты не должны быть разведены.

    Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных города», мосты в праздничные дни не разводят для удобства жителей города.

    В ночь с 8 на 9 мая мосты разведут согласно графику.

    Ранее стала известна программа мероприятий на 9 Мая и график работы метрополитена.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.