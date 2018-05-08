General Electric запустит производство высоковольтных выключателей в Петербурге



Санкт-Петербург, 8 мая. Американская корпорация General Electric будет выпускать высоковольтные выключатели с защитой от коротких замыканий.

Высоковольтные выключатели с защитой от коротких замыканий начнут производить на площадке АО ВО «Электроаппарат».

Как сообщили пресс-служба корпорации General Electric, компания уже подписала лицензионное соглашение с АО ВО «Электроаппарат». Соглашение касается изготовления высоковольтных элегазовых колонковых выключателей на напряжение 220, 330 и 500 кВ для открытых распределительных устройств.

Производство выключателей начнется уже в 2018 году. Точный объем инвестиций пока не уточняется.

По сообщению пресс-службы компании, выключатели входят в состав основного оборудования распределительных устройств подстанций и автоматически защищают их от коротких замыканий. Открытие производства в Петербурге способствует снижению затрат на логистику. Также компания рассматривает возможности расширения сотрудничества на базе «Электроаппарата».

В России американская корпорация представлена с 1920-х годов. Региональная штаб-квартира General Electric расположена в Москве.

