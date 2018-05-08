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General Electric запустит производство высоковольтных выключателей в Петербурге
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    General Electric запустит производство высоковольтных выключателей в Петербурге

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    General Electric запустит производство высоковольтных выключателей в Петербурге
    Санкт-Петербург, 8 мая. Американская корпорация General Electric будет выпускать высоковольтные выключатели с защитой от коротких замыканий.

    Высоковольтные выключатели с защитой от коротких замыканий начнут производить на площадке АО ВО «Электроаппарат».

    Как сообщили пресс-служба корпорации General Electric, компания уже подписала лицензионное соглашение с АО ВО «Электроаппарат». Соглашение касается изготовления высоковольтных элегазовых колонковых выключателей на напряжение 220, 330 и 500 кВ для открытых распределительных устройств.

    Производство выключателей начнется уже в 2018 году. Точный объем инвестиций пока не уточняется.

    По сообщению пресс-службы компании, выключатели входят в состав основного оборудования распределительных устройств подстанций и автоматически защищают их от коротких замыканий. Открытие производства в Петербурге способствует снижению затрат на логистику. Также компания рассматривает возможности расширения сотрудничества на базе «Электроаппарата».

    В России американская корпорация представлена с 1920-х годов. Региональная штаб-квартира General Electric расположена в Москве.
     

    Автор: Софбя куликова
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