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В Петербурге с фасада исторического здания пропали львиные головы
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    В Петербурге с фасада исторического здания пропали львиные головы

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    В Петербурге с фасада исторического здания пропали львиные головы
    Санкт-Петербург, 8 мая. Арендатор помещения сбил с фасада здания на Васильевском острове пять львиных голов.

    Как сообщает «Интерфакс», новый арендатор помещения на первом этаже исторического дома номер 32 на 13-й линии В.О. сбил лепнину над окнами первого этажа. А вместо одного окна уже стоит новая дверь.

    Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) намерен через суд обязать арендатора выплатить штраф и воссоздать уничтоженную лепнину. В комитете также отметили, что на момент передачи в аренду два маскарона в виде львиных голов уже были утрачены, но еще три оставались в целости.

    Штраф за нарушение требований законодательства об охране культурного наследия составит примерно 5 млн рублей. Кроме того, КГИОП намерен добиться восстановления прежнего вида дома.

    Исторический дом №32 на 13 линии В.О. построен в 1914 году. Дом не имеет статуса памятника, но относится к числу исторических зданий.
     

    Автор: Софья Куликова
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