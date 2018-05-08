Энергокомпания подала иск к «Ленфильму» из-за долга в 6,8 млн рублей



Санкт-Петербург, 8 мая. АО «ПСК» подала в суд на киностудию «Ленфильм» с требованием взыскать долг за электроэнергию.

Как сообщает пресс-служба АО «Петербургская сбытовая компания», компания подала два иска к киностудии «Ленфильм» в связи с долгами за электроэнергию.

По первому иску энергокомпания требует от киностудии выплатить долг за октябрь и ноябрь 2017 года в размере 2,3 млн рублей. Еще один долг в размере 6,8 млн рублей «Ленфильм» накопил уже в этом году с января по февраль.

В ПСК отметили, что компания предпринимала попытки урегулирования в досудебном порядке, направляя уведомления с просьбой погасить должность.

«Общая сумма задолженности киностудии на сегодняшний день составляет уже 10,8 млн рублей. АО «Ленфильм» является постоянным должником за потребленную электроэнергию, вынуждая АО «ПСК» регулярно взыскивать задолженность в судебном порядке», — сообщили в АО «Петербургская сбытовая компания».

В АО «ПСК» рассказали, что ранее компания подготовила заявление о признании «Ленфильма» банкротом в связи с задолжностью более 3 млн рублей, подтвержденную решением суда. Но киностудии удалось погасить задолжность до признания банкротом.